Донбасс сегодня: СНБО проверяет готовность ВСУ к наступлению, Киев планирует городские бои

Донбасс, 24 марта. ДНР и ЛНР под огнем минометов. В Луганской области на растяжке ВСУ пострадал мирный житель. Украинский СНБО проверяет готовность войск к наступлению и ведению городских сражений. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Киевские силовики в минувшие сутки три раза обстреляли населенные пункты Донбасса. В ДНР с применением 120-мм минометов и стрелкового оружия совершено два обстрела — Коминтерново и Саханки. В ЛНР из 82-мм миномета обстрелян поселок Лозовое. О пострадавших среди мирного населения при атаках ВСУ не сообщается.

В Луганской области ранен гражданский

Как сообщили в ЛНР, в подконтрольном ВСУ Орехово-Донецком получил многочисленные осколочные ранения мирный житель. Он подорвался на растяжке, которую установили украинские военные в сарае частного дома, пытаясь оградить тайник с оружием и боеприпасами.

Следствие установило, что 42-летний местный житель после долгого отсутствия в поселке вернулся и обнаружил свой дом в крайне запущенном состоянии после незаконного его использования силовиками 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Мужчина решил навести порядок в доме и во дворе, где и наступил на растяжку, преграждавшую проход к тайнику с оружием и боеприпасами.

Из тайника после происшествия изъяты восемь автоматов Калашникова, несколько десятков ручных осколочных гранат, патроны к стрелковому оружию и три гранатомета. Скорее всего, это оружие и боеприпасы солдаты Киева планировали продать на Украине после ротации.

Украинский СНБО проверит готовность ВСУ к наступлению

Совет по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) направил в зону ООС комплексную комиссию для проверки готовности передовых частей и соединений ВСУ к наступательным действиям, сообщила разведка ЛНР.

Основная цель работы комиссии СНБО — оценка готовности армейских подразделений к ведению боевых действий в условиях города. Работа комиссии призвана устранить недостатки, выявленные месяцем ранее. В Луганске полагают, что эта информация подтверждает готовность Киева к активизации боевых действий в Донбассе и попытке прорыва обороны республик.

Украинские силовики организовали слежку за патрулями ОБСЕ

Помимо постановки помех беспилотникам миссии ОБСЕ путем использования станций радиоэлектронной борьбы украинские силовики организовывают и физическую слежку за сотрудниками международной организации, сообщили в ДНР. ВСУ изучают маршруты передвижения иностранцев и запускают разведывательные дроны, которые в режиме реального времени фиксируют все перемещения и остановки наблюдателей ОБСЕ.