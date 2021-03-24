Зак Эфрон и Рассел Кроу могут сыграть в новом фильме о войне во Вьетнаме

Лос-Анджелес, 24 марта. Голливудские актеры Рассел Кроу, Зак Эфрон и Билл Мюррей могут сыграть в новом фильме о вьетнамской войне под названием «Величайший пивной забег в мире».

Режиссером ленты выступит Питер Фаррелли. Как стало известно изданию Deadline, сейчас с названными выше актерами идут переговоры об участии в проекте. Эфрон может сыграть в кинокартине главную роль.

Сюжет нового фильма основан на книге Чика Донохью и Джоанны Моллой «Величайший пивной забег в мире: Правдивая история о дружбе, пережившей войну». В произведении рассказана история, которая действительно произошла с одним из авторов в юности. По сюжету главный герой в 1967 году отправляется из Нью-Йорка во Вьетнам, чтобы выпить пива со старыми приятелями. Съемки кинокартины начнутся летом в Австралии и Новой Зеландии, пишет «Культуромания».

Рассел Кроу недавно попал под прицелы камер папарацци во время игры в теннис со своей молодой возлюбленной. Поклонники отметили, что 56-летний актер сильно располнел, из-за чего его трудно узнать.