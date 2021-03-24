Привольнов раскрыл причины закрытия «Контрольной закупки»

Москва, 24 марта. Телевизионный проект «Контрольная закупка» выходил на Первом канале в течение 12 лет. О том, почему закрыли программу рассказал ее бессменный ведущий Антон Привольнов.

Несколько месяцев назад Привольнов перешел с Первого канала на НТВ, чтобы вести беседы со звездами в компании телеведущей Леры Кудрявцевой. Впервые он оказался на шоу «Звезды сошлись» почти год назад. Тогда его участие произвело сильное впечатление на продюсеров, и после смерти Александра Колтового Привольнова решили пригласить на его место.

В своем интервью ведущий рассказал, что порой к нему подходят люди на улице и интересуются программой «Контрольная закупка» или просят совет по выбору товара.

«Действительно, люди до сих пор подходят с вопросами на эту тему. Но сейчас появилось НТВ и «Звезды сошлись», поэтому я пробую себя в качестве интервьюера. Все-таки я оканчивал театральный институт и мне очень интересно общаться с людьми. Да, я знаю много про продукты, и эта информация от меня никуда не денется», — отметил собеседник издания Teleprogramma.pro.

Ведущий рассказал, что устал от однообразной рутины и решил двигаться дальше. Он отметил, что у программы никогда не было проблем с рейтингами, поэтому причину закрытия нужно искать в другом.

«Это вопрос не ко мне, а к руководству Первого канала. Думаю, что просто всему свое время. Программа была в эфире 12 лет! При ежедневных выходах это невообразимая удача», — уверенно рассказал журналист.

Привольнов поделился деталями знакомства с Лерой Кудрявцевой. Он рассказал, что впервые они столкнулись на съемках шоу «Жестокие игры», но ведущая его не замечала, общаясь исключительно с шоуменом Тимуром Родригезом.