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Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для назначаемых им госслужащих

Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для назначаемых им госслужащих

Москва, 24 марта. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для госслужащих, которых назначает глава государства.

Соответствующий проект закона российский лидер внес в Госдуму в январе этого года. Согласно тексту документа, на гражданских служащих, которые назначены в должность президентом РФ, не распространяется ограничение по достижении ими 70 лет.

В пояснительной записке указано, что предыдущей редакцией закона о государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на ней — 65 лет.

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