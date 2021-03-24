Руководителя тургруппы задержали после трагедии в Хибинах

Мурманск, 24 марта. Руководителя туристической группы, которая попала под снежный завал в Хибинах, задержали правоохранители.

Как сообщалось ранее, в результате схода снега в горах в Мурманской области погибла 12-летняя Анастасия К. Сначала ребенок впал в кому, в тяжелейшем состоянии ее доставили в больницу.

Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно. Установлено, что маршрут 16 человек из турклуба «Скиф» не был зарегистрирован.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Расследование продолжается.