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Руководителя тургруппы задержали после трагедии в Хибинах

Руководителя тургруппы задержали после трагедии в Хибинах

Мурманск, 24 марта. Руководителя туристической группы, которая попала под снежный завал в Хибинах, задержали правоохранители.

Как сообщалось ранее, в результате схода снега в горах в Мурманской области погибла 12-летняя Анастасия К. Сначала ребенок впал в кому, в тяжелейшем состоянии ее доставили в больницу.

Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно. Установлено, что маршрут 16 человек из турклуба «Скиф» не был зарегистрирован.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Расследование продолжается.

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