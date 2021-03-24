Китайцы высмеяли Байдена на фоне бодрого Путина в тайге

Пекин, 24 марта. Президент США Джо Байден «умер от зависти», когда российский лидер Владимир Путин бодро спрыгнул с вездехода в тайге. Китайские интернет-пользователи заявили об этом в Сети.

Президент России Владимир Путин провел выходные в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Журналисты разных стран обратили внимание на отдых политика, а китайцы высмеяли главу США. Возраст и состояние здоровья Байдена в последнее время стали поводом для шуток в Сети. Пользователи сайта Sina Weibo восхитились физической формой президента РФ и его навыками за рулем вездехода.

«Байден наверняка даже не смог бы забраться в эту машину», — констатировал один из жителей Поднебесной.

Некоторые пользователи предположили, что американский лидер сломал бы ноги при такой поездке и предложили ему заняться спортом с Путиным.

«Старый президент, проехавшись вот так, боюсь, не сможет вернуться», — написала участница беседы под ником fye__.

Байден «вспотел от волнения» при виде кадров с Путиным, посмеялся пользователь. Американские журналисты тоже остались под впечатлением от фотографий президента РФ с отдыха. Авторы The New York Times увидели тайный смысл в этих изображениях с Путиным.