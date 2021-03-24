Стало известно, какие отношения связывают Бузову и Киркорова

Москва, 24 марта. Последнее время не утихают слухи о романе между певицей Ольгой Бузовой и артистом Филиппом Киркоровым. Профайлер Илья Анищенко раскрыл правду об отношениях артистов по языку тела.

Недавно на шоу «Маска» Ольга Бузова сделала неоднозначное заявление, которое ее поклонники восприняли как намек на отношения. Сняв маску Розовой Пантеры, она обратилась к судье Филиппу Киркорову с фразой «дома поговорим». Последнее время телезвезда часто публикует снимки в объятиях Киркорова и рассказывает о совместном досуге.

Профайлер Анищенко рассказал изданию Teleprogramma.pro, что о близости людей можно судить исходя из языка тела. Он отметил, чем сильнее у людей соприкосновения бедрами при объятиях, тем более близкие или интимные их связывают отношения. Если партнеры при объятиях соприкасаются лишь грудью — их отношения не перешли границы приличий.

«На многих снимках, которые мы видим в соцсетях, Ольга и Филипп обнимаются. Тесный контакт есть везде: на работе, дома, светских мероприятиях. Но всюду соприкосновение только грудью», — отметил эксперт.

Вероятнее всего, между двумя артистами взаимовыгодная дружба. Их отношения похожи на те, что связывали поющую ведущую с юмористом Тимуром Батрутдиновым.

После разрыва с рэпером Давой Бузова стала публиковать непривычные для нее посты. Артистка неоднократно намекала фанатам на возможное скорое появление ребенка. В честь дня рождения своей мамы певица выложила Stories, в которой пожелала родителям скорее завести внуков, а себе — детей.