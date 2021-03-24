Названы причины и последствия смены магнитных полюсов Земли

Москва, 24 марта. Магнитные полюса Земли менялись местами не один раз. Ученые восстановили последствия их смены, чтобы понять, что может ожидать планету, если это повторится.

Координаты Северного магнитного полюса постоянно изменяются в результате его непрерывного движения, сообщает РИА Новости. Почти 200 лет назад, в 1831 году, он располагался у островов Канадского архипелага, а сейчас находится в центре Северного Ледовитого океана. Полюс продолжает движение и сегодня, смещаясь в сторону побережья России.

По мнению ученых, это происходит в результате процессов в недрах нашей планеты, которые отвечают за формирование магнитного поля. Большую роль играют магнитные потоки у самого ядра Земли. Процесс смены полюсов сложно подогнать под какие-либо временные рамки, иногда это происходит за десятки миллионов лет, а иногда — за десятки тысяч. Последний раз это случилось 42 тысячи лет назад. В результате произошли значительные изменения климата и состояния биосферы Земли.

Ранее сообщалось, что скорость изменения магнитного поля Земли оказалась выше, чем считалось. Ученые исследовали данные за последние 100 тысяч лет.