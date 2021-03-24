Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в испытаниях гиперзвуковых ракет «Циркон»

Москва, 24 марта. Северный флот задействует один из российских фрегатов в новых испытаниях отечественного гиперзвукового оружия.

Согласно информации пресс-службы Северного флота, в испытаниях нового гиперзвукового оружия в 2021 году будет задействован экипаж фрегата «Адмирал Горшков». Аналогичный опыт личный состав уже получил в конце прошлого года, когда экипаж принял участие в тестировании гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». К настоящему времени российское судно вышло на учения в Баренцево море.

«Экипаж корабля отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что после осуществления маневров в Баренцевом море российский фрегат направится в основной пункт базирования в Североморске.

Ранее переоснащение ВМФ РФ на ракеты «Циркон» вызвало панику в Румынии.