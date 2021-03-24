Сбербанк рекордно сократил число банкоматов на фоне пандемии

Москва, 24 марта. Количество банкоматов и информационно-платежных терминалов Сбербанка в 2020 году сократилось на 8,4%, что является рекордным показателем за все время.

Согласно годовому отчету Сбербанка, число банкоматов и терминалов снизилось с 76,9 тысячи до 70,4 тысячи устройств. Как уточняют в кредитной организации, оптимизация больше затронула города, чем села.

Сокращение сети устройств самообслуживания Сбербанка началось в 2015 году. За год до этого было зафиксировано наибольшее число банкоматов и терминалов банка — 90,1 тысячи устройств. За последние пять лет ежегодное сокращение составило от 1,6% в 2019 году до 6,6% в 2016 году. При этом в 2018 году число устройств увеличилось на 2,5%.

По данным Центробанка, в России на конец 2020 года насчитывается 194 тысячи банкоматов. За последние пять лет количество банкоматов в стране уменьшилось на 8,8 тысячи.

Финансовые аналитики ранее выяснили, по каким критериям россияне выбирают банковские карты. Как оказалось, главным условием для большинства клиентов является бесплатное обслуживание.