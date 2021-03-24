Власти Черногории экстрадировали в Россию мошенника из Дагестана

Махачкала, 24 марта. Из Черногории в Россию экстрадирован дагестанец, обвиняемый в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Его доставят транзитом через Турцию, сообщили ФАН в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, Уллубий Мадиев в 2009 году обманным путем получил от своего знакомого в Махачкале 30 миллионов рублей, которые обещал вернуть с процентами. Также его знакомый перевел на счет компании «Контакт-Инвест» свыше 20 миллионов рублей, которые также предназначались Мадиеву. Завладев денежными средствами, мужчина скрылся.

«Взятые на себя обязательства по возврату долга он не выполнил и скрылся, чем причинил материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 50 миллионов рублей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В отношении Мадиева было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заочно заключил его под стражу и объявил в международный розыск. После задержания подозреваемого в Черногории Генпрокуратура направила запрос о его экстрадиции.

«Запрос о выдаче обвиняемого был удовлетворен. В сопровождении спецконвоя Уллубий Мадиев транзитом через территорию Турцию будут доставлен в Россию», — добавили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что суд вынес приговор бывшему главе управления Федеральной миграционной службы по Дагестану Раджабу Абдулатипову. Он был признан виновным в получении крупной взятки и мошенничестве, за что получил 12 лет колонии строгого режима.