Опорный пункт полиции сожгли в Казани

Казань, 24 марта. Поджигателя опорного пункта полиции ищут в столице Татарстана. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По данному факту начата прокурорская проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее A42.RU сообщало о задержании в Кузбассе мужчины, который поджег дом бывшей возлюбленной. Огонь уничтожил жилище женщины и все ее имущество. Следователи установили, что на такой поступок мужчина пошел из-за злости на экс-любовницу, потому несколькими месяцами ранее она выгнала его из дома и не хотела с ним общаться.