Британцы представили самый скоростной автомобиль Bentley

Лондон, 24 марта. Модель Continental GT Speed, разработанная Bentley, станет самой динамичной в истории компании.

Британская автомобилестроительная компания Bentley презентовала новинку, которая станет самым быстрым автомобилем компании за более чем 100 лет ее истории. Continental GT Speed сможет разогнаться до 100 км/ч за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составит 335 км/ч. Об этом сообщает автомобильный портал Motor.ru.

Неспортивная версия Continental GT была выпущена в 2017 году. Модернизированная версия является более технологичным, мощным, стремительным и динамичным решением. Bentley объявил, что спортверсия уже доступна для заказа.

Основные внешние черты Continental GT Speed — темная радиаторная решетка, фирменный хромированный логотип Speed на переднем крыле. Автолюбители смогут выбирать из 11 цветов отделки салона и 15 комплектов интерьерного оформления. Стоимость спорткара, скорее всего, будет варьироваться в пределах от 15,4 млн рублей.

Британцы уже удивляли общественность ранее. Так, они спроектировали эксклюзивный автомобиль для Санта-Клауса. Уникальный экземпляр был назван Reindeer Eight в честь помощников Санты из числа упряжки.