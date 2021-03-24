Американские ученые обнаружили в мозге умерших людей «гены-зомби»

Вашингтон, 24 марта. «Гены-зомби» возникают в головном мозге спустя несколько часов после смерти человека. Исследование проводили ученые из Университета Иллинойса в Чикаго (США).

Гены, несмотря на остановку всех биологических процессов в организме, начинают «оживать» и провоцируют бурный рост клеток. С помощью «длинноруких» придатков, похожих на щупальца, клетки могут расти еще долгое время после гибели человека. Ученые заметили пик изменений в мозге на 12-м часу после летального исхода.

«Большинство исследований предполагают, что все в мозге останавливается, когда сердце перестает биться, но это не так», — считают авторы исследования.

Специалисты продолжат изучать посмертные образцы мозговых тканей. Это поможет найти лекарства от таких заболеваний, как аутизм, шизофрения и болезнь Альцгеймера.

Американские ученые ранее представили инновационную разработку, которая улучшит понимание процессов развития мозга и его реабилитации после травм. Речь идет о корковых сфероидах из плюрипотентных стволовых клеток.