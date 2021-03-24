Бывший муж певицы Владимирской встретился с внебрачной дочерью через 30 лет

Москва, 24 марта. Бывший муж исполнительницы хита «Мальчик мой» Светланы Владимирской, продюсер Марк Большой встретился с внебрачной дочерью Маргаритой Черепановой впервые за 30 лет.

Долгожданная встреча отца и дочери произошла в студии передачи Первого канала «Пусть говорят». В эфире шоу объявили результаты ДНК-теста, подтвердившего родство Большого и Черепановой.

«Не могу описать словами, у меня буря эмоций! Это здорово, что эта встреча наконец-то состоялась. С сознательного возраста я об этом мечтала. Я уже слишком взрослая, чтобы обижаться как ребенок. Папа — взрослый человек, он сделал свой выбор. Я всегда надеялась, что наша встреча состоится», — поделилась эмоциями девушка, которая наконец обрела отца.

В конце девяностых годов Большой вместе с Владимирской уехал в общину-поселение в Красноярском крае. Там они воспитывали вместе дочь, но вскоре развелись. Сейчас экс-супруг певицы намерен снова развивать карьеру.

«Я готов к тому, что я хочу вернуться в какой-то вид бизнеса, через который я хочу помочь своим дочерям», — заявил Большой.

Светлана Владимирская по-прежнему живет в своем деревенском доме в Красноярском крае. Недавно стало известно, что она попала в больницу и перенесла несколько операций.