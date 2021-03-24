Депутаты в Забайкалье обсудили закон о внеочередных местах в сады для детей медиков

Чита, 24 марта. Бурное обсуждение у депутатов Законодательного собрания Забайкалья спровоцировал закон о внеочередных местах в садиках для детей врачей.

Соответствующее предложение поступило на сессию парламента от депутата Заксобрания РФ Георгия Шилина. Федеральный закон разрешает субъектам решать вопрос о предоставлении льгот для поступления в садики детей медиков. Один из парламентариев задался вопросом, что делать, если врач уволится после получения места. Шилин сообщил, что в закон внесут изменения, которые позволят избежать подобной ситуации, передает ZabNews.

Также депутаты подняли вопрос, смогут ли муниципальные власти обеспечить места в детских организациях. Обеспокоенность была вызвана возможностью раскола в медсообществе между сотрудниками первичного звена и работниками «скорой помощи».

Еще один парламентарий предположил, что закон может привести к социальному неравенству. Представители других профессий могут требовать аналогичных льгот. Шилин заявил, что недостатки будут учтены и внесены изменения. В результате свой голос за принятие закона отдали 33 депутата, против высказались пять человек, воздержались четыре человека, еще один не принимал участие в голосовании. Закон был принят.

До этого сообщалось, что Госдума РФ приняла законопроект об ужесточении требований к иноагентам. В частности могут установить запрет на регистрацию НКО в жилых домах.