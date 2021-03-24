«Все понятно»: Хейтеры раскритиковали заявление Давы о своей помощнице

Москва, 24 марта. Рэпер и блогер Давид Манукян, не так давно расставшийся с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, снова дал поклонникам причину для слухов и домыслов. Ему давно приписывают роман с его помощницей Анной Маковской. Девушка очень яркая, красивая, и их часто видят вместе. На этот раз Дава сам подогрел сплетни о своей персоне. Он публично обратился к девушке на своей странице в Instagram. Блогер практически признался в своих чувствах, заявив, что Анна самая лучшая, и поблагодарил ее за верность.

«Спасибо тебе большое. Люди приходят и уходят. А ты всегда рядом. Лучшая», — написан Манукян в комментариях к одной из публикаций Анны в Instagram.

Абсолютно очевидным является факт того, что Манукян под людьми, исчезающими и появляющимися в его жизни, имел в виду Ольгу Бузову, с которой у него не сложились отношения.

Поклонники Бузовой высказались на данное заявление весьма негативно. Они до сих пор не могут простить Даве предательство, которое он совершил по отношению к певице.

«Еще бы ей не быть рядом. Действительно «люди приходят и уходят», а такие изменщики и разрушительницы пар как были, так и останутся», «Прекращай ныть везде «о несчастной любви». Тебя хорошо Оля раскрутила, вон концертики даешь. Как долго горевал после разрыва?!», «Прям всегда рядом? Видимо поэтому другие «люди и ушли»… Все понятно», — написали хейтеры.

Ранее ФАН писал об Ольге Бузовой, которая решила стать матерью.