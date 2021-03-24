Жириновский в своем стиле указал на главную закавыку для России сегодня

Москва, 24 марта. Главной задачей России является окончательное решение всех вопросов, которые связаны с кризисом на Украине, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Москва заинтересована в ослаблении единства Европы и Вашингтона. По его словам, Украина является «жизненно важным вопросом» для западных стран.

«Белоруссия вроде бы с нами остается. Прибалтика в перспективе, может быть, уточним границы. Молдавия, там пока парламент не очень антироссийский. Главная закавыка на Украине», — заявил Жириновский.

Он добавил, что было бы хорошо, если бы россияне быстрее созрели и не поддавались обману партий, которые за счет их голосов проводят антироссийскую линию в отношении Украины.

Помимо этого, лидер ЛДПР заявил, что если ЛДНР войдет в состав РФ, это только сильнее повлияет на всю Юго-Восточную Украину, которая, в конце концов, станет Новороссией и воссоединится с Россией.

Ранее Жириновский заявил, что высказывание американского президента о лидере Российской Федерации Владимире Путине звучит абсурдно. Он считает, что несдержанность Байдена стала ложью, которую он бросил в лицо всем жителям планеты.