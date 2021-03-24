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Терапевт назвал четыре простых способа прожить дольше

Терапевт назвал четыре простых способа прожить дольше

Москва, 24 марта. Люди нередко стремятся добиться долголетия, но не всегда знают, с чего начать. Врач-терапевт Ниса Аслам рассказала о простых и бюджетных способах продлить жить.

По ее словам, хитрость кроется в режиме питания человека. Так, важно включить в рацион нежирную молочную продукцию, в частности обычный йогурт. В такой пище содержится большое количество кальция, полезного для здоровья костей.

«Йогурт также содержит пробиотики, которые помогают сбалансировать микробную популяцию кишечника в правильном направлении», — объяснила Аслам.

Еще одним залогом долгой жизни доктор считает употребление в пищу фиолетовых растений, например, черной смородины. Продукты такого цвета считаются прекрасным источником антиоксидантов.

Наряду с этим важно есть больше лосося, который восполняет запас витамина D в организме. Научно доказано, что в случае дефицита элемента у человека могут развиться остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, диабет и даже рак. Витамин D можно получить не только из жирной рыбы, но и из красного мяса, печени, яичных желтков, а также витаминизрованных продуктов.

Японские ученые тем временем обнаружили связь между скоростью употребления пищи и продолжительностью жизни. Так, оказалось правдивой русская поговорка о тех, кто долго жует.

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