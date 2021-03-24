СК обвинил депутата в смертельном наезде на пенсионерку в Петровске

Саратов, 24 марта. СК предъявил обвинение сбежавшему после смертельного ДТП водителю в Саратовской области. Подозреваемый насмерть сбил пожилую женщину.

ДТП с летальным исходом произошло еще летом 2020 года на пересечении улиц Кирова и Советской в Петровске. Пенсионерка погибла под колесами Infiniti, виновник аварии скрылся с места происшествия.

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи установили все обстоятельства произошедшего и собрали доказательства. Обвинение предъявлено 62-летнему местному депутату. В скором времени политик предстанет перед судом.

Другое смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае. Там водитель Toyota Camry насмерть сбил пешехода, который шел в попутном направлении, сообщал сайт 360tv.ru.