Бузова анонсировала выступление в ледовом шоу в Санкт-Петербурге

Москва, 24 марта. Поющая ведущая Ольга Бузова выступит с ледовой программой в Санкт-Петербурге. Об этом артистка сообщила своим поклонникам на странице в социальной сети Instagram.

Пару артистке составит ее партнер по «Ледниковому периоду» Дмитрий Соловьев. Мероприятие пройдет в апреле в петербургском дворце спорта «Юбилейный».

«Санкт-Петербург — мой родной город. Ура! Мы приедем к вам с ледовым шоу 16 апреля в ДС «Юбилейный», — анонсировала мероприятие звезда телепроекта «Дом-2».

Артистка попросила своих поклонников рассказать, какой номер они бы хотели увидеть на сцене. Пара уже занялась подготовкой, однако готова внести коррективы ради фанатов.

В прошлом году Бузова впервые профессионально встала на коньки ради участия в телепроекте «Ледниковый период». В паре с Соловьевым они не смогли попасть в финал проекта, однако судьи единогласно признали их самой прогрессирующей парой сезона. Достижения артистки не прошли мимо ее звездных коллег.

Недавно стало известно, что поющая ведущая будет задействована в новом ледовом шоу фигуриста Евгения Плющенко. По словам его жены продюсера Яны Рудковской, сложно представить новый проект без участия Бузовой.