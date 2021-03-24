Новый сход лавины заблокировал 32 населенных пункта в Дагестане

Махачкала, 24 марта. Снежная лавина сошла на восьмом километре дороги Тлярата – Чилда в Тляратинском районе Дагестана. В результате оказались заблокированы 32 поселка.

На месте происшествия работают экстренные службы республики. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне лавина в очередной раз сошла в Цунтинском районе. В результате было заблокировано движение на автодороге Агвали — Шаури — Кидеро. Спасатели предупредили о сохраняющейся лавиноопасной ситуации в Ахтынском, Рутульском, Цумадинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке республики.