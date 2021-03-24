Украинский экономист Степанюк раскрыл причину обид США на Россию и Китай

Киев, 24 марта. Россия и Китай приняли правила игры, навязанные Европой, и начали успешно с ней конкурировать. В ответ Европа обиделась на Пекин и Москву, заявил экономист Всеволод Степанюк.

Конкуренция стран Запада с Россией и Китаем и текущее обострение отношений между западным миром и РФ с КНР продиктовано неспособностью Вашингтона и Брюсселя выжить в честной конкуренции, уверен глава Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк. В интервью каналу «Перший Козацький» Степанюк поделился взглядами на текущее геополитическое противостояние.

«Почему обострились отношения между США и Россией? Идет соперничество за лидерство, за ресурсы и за видение будущего мира. США пытаются сохранить свою гегемонию в мире, которой давно нет, а Россия пытается развиваться, но не по тем законам, которые ей пытаются навязать Соединенные Штаты», — заявил ученый.

Однако самое ироничное в этом противостоянии то, что Россия и Китай переиграли коллективный Запад по их собственным правилам. И когда Запад это осознал, он начал спешно менять правила игры, чтобы хоть как-то остановить конкурентов и сохранить свою гегемонию. Однако, по-видимому, Вашингтон окончательно утратил инициативу в этой игре, подчеркивает эксперт.

«Самое смешное здесь другое — Россия и Китай приняли эти законы, эти правила, и начали успешно в рамках этих же законов конкурировать с Евросоюзом и США. После чего США сказали «Не-не-не, теперь мы меняем законы». Вот это и вызвало конфликт — когда США начали проигрывать экономическую гонку, они начали пытаться изменить эти правила так, чтобы оградить себя от конкуренции со стороны того же Китая и Российской Федерации. Вот это и есть корень их обид»

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о трудовом кризисе, охватившем Украину с процессом евроинтеграции. Официальный Киев выбрал путь наименьшего сопротивления, уверен журналист-политэксперт Владимир Кацман, и вместо построения эффективной экономики просто отправляет квалифицированную рабочую силу за границу в надежде, что те будут отсылать деньги на родину. Однако страны Запада сами заинтересованы в качественной и дешевой рабочей силе, и поэтому Незалежная стремительно разбазаривает человеческие ресурсы.