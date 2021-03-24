Гатчина стала столицей Ленинградской области

Гатчина, 24 марта. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили законопроект о статусе Гатчины.

Законодатели единогласно проголосовали за присвоение Гатчине статуса столицы региона. Проект был принят сразу в первом и третьем чтениях.

Теперь органы государственной власти региона будут располагаться в Гатчине. Сейчас административное здание находится в Санкт-Петербурге, что негативно сказывается на логистике.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал строительство второго дорожного кольца вокруг Петербурга. По его словам, проект может быть закончен к 2035 году.