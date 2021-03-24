Столтенберг назвал «сложными» отношения между НАТО и Россией

Брюссель, 24 марта. Отношения России и НАТО остаются очень сложными и вызывают обеспокоенность, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО Столтенберг также заявил, что Альянс намерен парировать растущую ракетную угрозу со стороны России.

«Мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наш потенциал сдерживания и обороны, в том числе, когда это касается растущей ракетной угрозы со стороны России», — заявил он.

Стоит напомнить, что представители западных стран регулярно заявляют о мнимой «российской угрозе». В Москве неоднократно отвечали, что Россия не намерена нападать на какую-либо из стран НАТО. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Альянс прекрасно знает об отсутствии агрессивных намерений у РФ, но просто пользуется поводом, чтобы разместить больше своей военной техники и батальонов близ российских границ.

Ранее генсек НАТО говорил, что концепция отношений с Россией будет включать в себя как сдерживание, так и открытый диалог.