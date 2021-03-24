«Левые» призвали Меркель усомниться в доверии Правительству Германии

Берлин, 24 марта. Канцлеру Германии Ангеле Меркель необходимо поставить вопрос о доверии правительству. С таким заявлением выступила партия «Левых».

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч призвал Ангелу Меркель задуматься о доверии к действующему кабмину. Позиции правящей партии после выборов в двух федеральных землях Германии ослабли. Об этом свидетельствуют результаты голосования в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге.

Политолог Евгения Пименова уверена, что у Меркель сокращаются шансы снова стать канцлером. Правящая партия ХДС столкнулась с кризисом.