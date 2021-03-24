Малькевич анонсировал новый проект ФЗНЦ для борьбы с западной пропагандой о России

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич рассказал о новом совместном проекте Фонда защиты национальных ценностей и главы Контактной группы по Ливии, председателя совета Российско-ливийского торгового дома Льва Деньгова. Целью проекта станет борьба с западной пропагандой, направленной на дискредитацию российско-ливийских отношений и России.

По словам Малькевича, западные лоббисты ведут активную работу по дискредитации образа России, когда дело касается освещения проблем Африканского континента в целом и Ливии — в частности.

Общественник напомнил, что Россия и Ливия — давние партнеры, имеющие доверительные дипломатические отношения. Россия с уважением относится к неприкосновенности суверенитета Ливии и не вмешивается во внутренние дела африканского государства. При этом Россия имеет богатый опыт в подготовке площадок для диалога между политическим силами Ливии.

«Новый проект призван не допустить распространения лжи, показав всему миру, что Россия ведет свою работу исключительно в целях восстановления порядка и мира в Африканском регионе», — сообщил член ОП.

В комментарии ФАН Малькевич обратил внимание, что Лев Деньгов обладает большим опытом, знаниями и связями в Ливии. Общественник пригласил главу Контактной группы по Ливии принять участие в заседании Африканского дискуссионного клуба 2 апреля.

«Я рассчитываю познакомить его с Максимом Шугалеем — нынешним президентом Фонда защиты национальных ценностей. Они два больших специалиста по Ливии: Максим специалист по глубинной жизни государства, в том числе по разным мрачным аспектам, связанным с его пребыванием в тюрьме, а Лев великолепно разбирается в торгово-экономических связях. Вместе они создадут синергию, которая позволит прекратить откровенную агрессию западных медиа в отношении как ливийского государства, так и взаимоотношений Ливии и России», — объяснил Малькевич.

В феврале социолог Максим Шугалей вступил в должность президента Фонда защиты национальных ценностей. На пресс-конференции «2011–2021: Ливия, которую мы потеряли» он поделился выводами по результатам исследований, которые он сделал за время пребывания в Ливии.