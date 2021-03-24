Опорные больницы Киева не справляются с бушующим COVID-19 на Украине

Киев, 24 марта. Медучреждения Киева, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом, оказались полностью заполнены. Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Бондаренко.

Украинская столица столкнулась со сложностями в лечении заболевших COVID-19. Загруженность местных больниц достигла стопроцентного показателя, вследствие чего для размещения больных граждан в коридорах устанавливают резервные койки.

«Опорные больницы Киева загружены на 100%, там кровати уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем. Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76-80%», — рассказал Бондаренко в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам чиновника, пациентов также невозможно отправить в областные медучреждения, поскольку там ситуация с коечным фондом и оказанием помощи пациентам складывается не лучше.

«Дополнительных договоренностей с Киевской областью в данном случае не может быть, поскольку там также загружены практически все койко-места», — отметил заместитель мэра Киева.

Бондаренко добавил, что сейчас столичные власти ожидают решения украинского правительства касательно перепрофилирования ведомственных больниц, в которых доступно порядка 11 тыс. кроватей.

Наряду с этим в Киеве с 20 марта ужесточили ограничительные меры, призванные бороться с распространением коронавируса. Так, временно прекратили работать торговые центры, кинотеатры, концертные залы и другие места с возможностью массового скопления людей.