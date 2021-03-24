Глава МИД Турции: вопрос с приобретением российских ЗРК С-400 закрыт

Брюссель, 24 марта. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу дал понять госсекретарю США Энтони Блинкену, что вопрос с приобретением у России комплексов ПВО С-400 закрыт.

Диалог глав дипведомств США и Турции состоялся в рамках встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО в Брюсселе 24 марта. В рамках диалога представитель Анкары дал понять, что вопрос о покупке российского вооружения закрыт.

«Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт», — сказал Чавушоглу.

Напомним, покупка Анкарой российских систем ПВО С-400 у Москвы вызвала негодование со стороны Вашингтона, что породило кризис с июле 2019 года. В США потребовали отказаться от сделки и приобрести вместо оружия из РФ американские комплексы Patriot под угрозой отмены продажи Турции американских истребителей F-35 и введения санкций.

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