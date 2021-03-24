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Росгвардия за пять лет обеспечила безопасность более миллиона массовых мероприятий

Росгвардия за пять лет обеспечила безопасность более миллиона массовых мероприятий

Москва, 24 марта. За пять лет войска Росгвардии обеспечили безопасность более миллиона массовых мероприятий, а во взаимодействии с органами ФСБ провели около 380 операций. Об этом на расширенном заседании коллегии ведомства заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

«За пять лет совместно с органами внутренних дел войска обеспечили безопасность проведения свыше 1 млн массовых мероприятий», — сказал он.

В ходе мероприятия, которое прошло в преддверии 210-летия образования войск правопорядка и 5-летия образования войск национальной гвардии РФ, руководство ведомства подвело итоги служебно-боевой деятельности в 2020 году, а также уточнило задачи на текущий, 2021 год.

«В 2016 году создана военная организация, включающая в себя войсковую и полицейскую компоненту. В короткий срок сформирована система органов управления войсками, дополнительно образованы Южный и Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии, а в тактическом звене впервые появился новый элемент — территориальные органы в субъектах Российской Федерации, — отметил Золотов.

Виктор Золотов

Кроме того, генерал армии обратил внимание, что были созданы центры подготовки личного состава, выстроена система финансового, тылового и технического обеспечения, формируются военно-политические органы.

«В целом, проведенные мероприятия по оптимизации состава и построения войск затронули более 300 подразделений и организаций», — констатировал Золотов.

Он также сообщил, что в Росгвардии создали главное военно-политическое управление.

В числе приглашенных на заседании присутствовали помощник президента Российской Федерации Анатолий Серышев, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Войска правопорядка в России ведут свою историю с 1811 года, когда императором Александром I было подписано несколько указов, результатом чего стало появление Внутренней стражи. Современная Росгвардия образована на основе внутренних войск МВД России 5 апреля 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

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