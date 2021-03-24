Росгвардия за пять лет обеспечила безопасность более миллиона массовых мероприятий

Москва, 24 марта. За пять лет войска Росгвардии обеспечили безопасность более миллиона массовых мероприятий, а во взаимодействии с органами ФСБ провели около 380 операций. Об этом на расширенном заседании коллегии ведомства заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

«За пять лет совместно с органами внутренних дел войска обеспечили безопасность проведения свыше 1 млн массовых мероприятий», — сказал он.

В ходе мероприятия, которое прошло в преддверии 210-летия образования войск правопорядка и 5-летия образования войск национальной гвардии РФ, руководство ведомства подвело итоги служебно-боевой деятельности в 2020 году, а также уточнило задачи на текущий, 2021 год.

«В 2016 году создана военная организация, включающая в себя войсковую и полицейскую компоненту. В короткий срок сформирована система органов управления войсками, дополнительно образованы Южный и Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии, а в тактическом звене впервые появился новый элемент — территориальные органы в субъектах Российской Федерации, — отметил Золотов.

Кроме того, генерал армии обратил внимание, что были созданы центры подготовки личного состава, выстроена система финансового, тылового и технического обеспечения, формируются военно-политические органы.

«В целом, проведенные мероприятия по оптимизации состава и построения войск затронули более 300 подразделений и организаций», — констатировал Золотов.

Он также сообщил, что в Росгвардии создали главное военно-политическое управление.

В числе приглашенных на заседании присутствовали помощник президента Российской Федерации Анатолий Серышев, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Войска правопорядка в России ведут свою историю с 1811 года, когда императором Александром I было подписано несколько указов, результатом чего стало появление Внутренней стражи. Современная Росгвардия образована на основе внутренних войск МВД России 5 апреля 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина.