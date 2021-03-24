Полпред президента РФ в ПФО приедет в Киров с рабочим визитом

Киров, 24 марта. Полномочный представитель российского лидера в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетит с рабочим визитом Кировскую область в четверг, 25 марта.

Уточняется, что в официальную программу визита Комарова входит несколько пунктов. Первый — он посетит Центр онкологии и медицинской радиологии, а также Центр ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи».

Помимо этого, полпред президента России в ПФО нанесет визит в лабораторный корпус Вятского агротехнологического университета и Центр технического творчества «Детский технопарк «Кванториум». Об этом пишет «Кировская правда».

Комаров возглавляет полпредство с сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что жители Кировской области предложили отказаться от московского часового пояса и прибавить к времени один час.