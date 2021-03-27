Как мы везли в Африку Пушкина и учили местных вызывать дождь. Колонка Елены Драпеко

Настала суббота, и пора от серьезных тем отвлечься на байки о разных интересных событиях, которыми так богата наша жизнь. Сегодня расскажу читателям ФАН, как благодаря «жадности» моей помощницы нам удалось значительно поднять авторитет России в Восточной Африке.

Это случилось более десяти лет назад. Обратились к нам, депутатам Госдумы, представители общества дружбы с Эритреей, страной, о которой я тогда мало что знала. В то время Эритрея, которая до 2003 года вела с Эфиопией войну за независимость, все еще оставалась очень неспокойным регионом.

В обществе дружбы с Эритреей нам рассказали, что хотят установить в этой стране памятник Александру Сергеевичу Пушкину, у которого, как считают историки, были эритрейские корни. Уже была договоренность с правительством Эритреи, власти этой страны согласились принять памятник, и надо было его туда привезти и установить.

Изначально в Эритрею должна была ехать большая представительная делегация, включая нескольких депутатов Государственной думы, высокопоставленных чиновников, большого пула журналистов. Но была одна проблема: билеты нам предложили покупать самим, за свой счет. Моя помощница Ольга Борисовна — я про нее буду часто рассказывать, ведь нашей дружбе с ней уже больше 20 лет, — стала меня уговаривать ехать.

«Очень хочу в Африку, мы с вами никогда в этой Африке не были, когда еще сможем попасть в Эритрею!» — уговорила-таки она меня.

Короче, купила она нам самые дешевые билеты, которые оказались невозвратными. И ровно за неделю до поездки до Госдумы доходит слух, что наше Министерство иностранных дел настоятельно не рекомендует госслужащим и депутатам ехать в эту неспокойную страну.

Дескать, «покрадут там чиновников и думцев, а потом выкупай их».

Из-за этого предупреждения значительная часть нашей делегации, естественно, отпала. Но моя хозяйственная Ольга Борисовна говорит:

«Лена, ну жалко же денег за билеты, они же невозвратные!»

В общем, решили мы с ней ехать. Загрузились в самолет, с нами две команды телевизионщиков, представители Торгово-промышленной палаты РФ, руководство Общества дружбы с Эритреей и почему-то еще посол России в Ватикане. Был с нами и совершено замечательный человек — Игорь Петрович Новоселов, к сожалению, уже скончавшийся — один из главных популяризаторов русской культуры за рубежом. Именно по его инициативе и с его участием во многих странах проявились памятники русским писателям и поэтам. Игорь Петрович так любил Пушкина, что ставил ему памятники по всему миру: как увидит свободное место в какой-нибудь столице, так везет туда нашего великого поэта.

…Наконец, через много часов, с несколькими пересадками мы прилетели в Эритрею. Выхожу на трап в джинсах, в футболке и вижу, что внизу нас встречает чрезвычайно представительный почетный караул. Оркестр, флаги, девушки в национальных костюмах. Все это — для встречи нашей делегации, которая в результате оказалась гораздо меньше, чем изначально планировалось.

Мы спускаемся по трапу, внизу буквально рыдает от счастья тогдашний посол России в Эритрее Игорь Николаевич Чубаров: там целый год ждали нашу делегацию, и он боялся, что все сорвется.

А на следующий день на центральной площади столицы Эритреи, города Асмэры, мы открывали памятник Пушкину, созданный скульптором Николаем Кузнецовым-Муромским в сотрудничестве с архитекторами Марией Ожерельевой и Михаилом Судаковым.

Памятник поэту был накрыт тканью, потом материю сняли, и перед собравшимися предстал наш Пушкин — бронзовый, большой, красивый, веселый, молодой. Я стояла внизу и читала официальные приветствия. У меня в руках была красная папка с надписью «Государственная дума»: чиновничья машина работает медленно, делегацию-то нашу отозвали, но красивую папку забрать не успели. А в этой папке все было как положено: приветствие от Государственной думы, от мэрии Москвы и так далее.

А потом я прочитала наизусть стихи Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» на языке тигринья, на котором говорит большинство эритрейцев. Нашелся в России человек из Эритреи, хорошо говорящий по-русски, он перевел стихи Александра Сергеевича на язык тигринья, написал для меня перевод в русской транскрипции, а я все это выучила наизусть.

На площади на стульях, рядами, овеваемые вентиляторами из-за чудовищной жары, сидели дипломатические представители всех стран — послы из Европы, Азии, Африки, и их было очень много. Короче, фурор был полный.

Игорь Николаевич Чубаров мне потом сказал:

«Елена Григорьевна, смотрите, китайцы инвестируют в эту страну, строят тут заводы, но никто про них почти не упоминает. А мы всего лишь Александра Сергеевича Пушкина привезли, но этого оказалось достаточно, чтобы наше мероприятие транслировалось по телевидению в прямом эфире по всему африканскому континенту! Только представьте, какой мы произвели эффект!»

Потом я познакомилась с президентом Эритреи Исайясом Афеверки, который до этого возглавлял борьбу за независимость от Эфиопии. Мы беседовали полтора часа наедине, обсуждали вопросы геополитики. Потом я выступала на съезде женщин Эритреи, их собрался целый стадион, и я произносила перед ними речь.

В ту поездку мне также удалось побывать на бывшей советской военно-морской базе Нокра на архипелаге Дахлак. А еще я увидела мечеть Сахаба (Сподвижников пророка) в городе Массауа. Эта мечеть — одна из старейших на африканском континенте, она построена на месте самой первой мечети, по преданию, возведенной еще при жизни пророка Мухаммеда, сподвижники которого нашли в Африке убежище от гонений.

Вот так из-за того, что у меня на руках оказались невозвратные билеты, в моей жизни случилась очень яркая поездка, которую я никогда не забуду. Столько впечатлений привезла — рассказывать и рассказывать…

С тех пор я дружу с Эритреей, посылаю их президенту подарки на Новый год и на День независимости. А нынешнему послу России в Эритрее Теклаю Минассие Асгедому я как-то подарила специальную палку для вызывания дождя. Эта палка, которая также является музыкальным инструментом, называется зэр пу, я ее купила у шаманов Республики Коми. Считается, что дождь можно вызвать игрой на этом инструменте. Но нам в Петербурге и так дождей хватает, а в Эритрее, где жара круглый год, такая палка, думаю, совершенно необходима.

На этом фото в руках у посла мой подарок — палка зэр пу, так что получается, мы не только Пушкина в Эритрею привезли, но и научили местных жителей вызывать дождь.