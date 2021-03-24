Ростех покажет на МАКС-2021 первый в мире самолет с электродвигателем

Москва, 24 марта. Госкорпорация «Ростех» покажет участникам и посетителям Международного авиакосмического салона (МАКС-2021) первый в мире самолет с электрическим двигателем.

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, особенность этого самолета заключается не только в применении электродвигателя, но и в том, что в этом силовом агрегате используется принцип высокотемпературной сверхпроводимости. Электродвигатель и криогенная система для него разработаны в ЗАО «СуперОкс» по заказу Фонда перспективных исследований.

Ростех 23 марта сообщил, что он представит на МАКС-2021 принципиально новый самолет. В госкорпорации не стали раскрывать, в чем заключается его принципиальная новизна.