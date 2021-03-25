Аналитики об укреплении рубля: Санкционные риски поутихли

Страхи, связанные с санкциями против России, поутихли на валютном рынке, что позитивно отразилось на рубле, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть начала расти. Цена на черное золото накануне выросла с 63,5 до 64,5 доллара за баррель. Все падение, которое было 23 марта, накануне пошло в обратную сторону.

«Нефть сегодня с утра немножко снижается. И в моменте — 63,6. В целом рынок продолжает опасаться за восстановление спроса из-за карантинных мер в Европе. Кроме того, негативным фактором для нефти стал рост заболеваемости в Индии, а это третий в мире импортер нефти. Это, соответственно, накладывает определенную нервозность на рынок. Но вчера был позитив, причем несколько чрезмерный. Он был связан с блокировкой Суэцкого канала и опасениями, что будут задержаны поставки нефти. Там застряли 13 танкеров, перевозивших 13 миллионов баррелей нефти», — пояснили эксперты.

Пока нефть остается под давлением, заметили аналитики. Но с другой стороны — поддерживающим фактором для нее являются разговоры о том, что ОПЕК, скорее всего, не продлит добычу. Рынок приходит к таким выводам.

Что касается отечественной валюты, то, по мнению аналитиков, рубль после резкого падения стал укрепляться — до 75,75. Однако сегодня приблизился к отметке 76.

«Санкционные риски несколько поутихли. Все ожидали, что вот-вот объявят что-то важное с точки зрения санкций. В первую очередь — ограничительные меры на российский госдолг. Ничего не объявили, поэтому рынок немного успокоился», — пояснили аналитики.

В то же время перестали активно покупать рубль из-за отсутствия конкретики по ограничительным мерам, отметили эксперты. Рынок ожидал санкций на этой неделе.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.