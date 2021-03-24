Примадонна Алла Пугачева показала фото в объятиях Буйнова в день его рождения

Москва, 24 марта. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева трогательно обратилась к своему другу, певцу Александру Буйнову в его день рождения.
Исполнителю хита «Пустой бамбук» 24 марта исполнился 71 год. В честь этого Пугачева опубликовала пост на своей странице в Instagram. Примадонна показала фото, на котором она прижимается к груди Буйнова, а певец в этот момент нежно обнимает артистку.
«С днем рождения, брат! Живи на радость всем, кто тебя любит», — подписала снимок с дружескими объятиями Пугачева.
Архивная фотография растрогала подписчиков Примадонны. Некоторые пользователи Instagram оставили свои пожелания отмечающему день рождения певцу.
«Какое трогательное фото и подпись»;
«С днем рождения, Александр! Творческих успехов, позитива, любви и, конечно же, крепкого здоровья»;
«Буйнов — красавчик, мой кумир! Вся дискография на винилах!»;
«Зачетное фото», — написали комментаторы.
Александра Буйнова ранее поздравил с днем рождения певец и композитор Игорь Николаев. Музыкант показал, как весело проводил время в компании Буйнова и Пугачевой на свежем воздухе.