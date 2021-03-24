Геронтолог Конев напомнил о простых средствах профилактики деменции

Злоупотребление мясной продукцией названо еще одним фактором развития деменции. Риск появления болезни может возрасти почти на 50%, если ежедневно употреблять бекон, колбасные и сосисочные изделия.

Британские специалисты в течение восьми лет анализировали генетические данные и информацию о здоровье почти 500 тысяч человек, пишет The Sun. Итоги получились неутешительными, и теперь в списке потенциально опасных продуктов на пару пунктов больше.

Новые факторы, способствующие развитию слабоумия, специалисты озвучивают все чаще, как и рекомендации по его профилактике. О том, как среди них не затеряться, корреспондент ФАН поговорил с врачом-геронтологом Юрием Коневым.

«Вся наша человеческая жизнь и есть фактор риска развития деменции. Если бы человечество нашло реальную возможность предотвращения деменции, то и вопросов таких не было. Пока все сообщения о подобном находятся на уровне пиар-акций», – неутешительно отметил специалист.

По его мнению, ни одно исследование пока не сказало ничего существенного по поводу борьбы с деменцией. А наша продолжительность жизни пусть и возрастает, но лишь за счет социально-бытовых условий.

«Активно рекламируемые в мире антивозрастные программы ничего, кроме финансовой подоплеки, под собой не имеют. Пока ни один препарат не продлил жизнь человека и не отсрочил деменцию», — указал доктор.

И если с медикаментозной точки зрения мы пока бессильны перед лицом заболевания, то с позиции образа жизни — ровно наоборот. Геронтолог подчеркнул, что нужно придерживаться рекомендаций общего плана.

«Это наскучивший и набивший всем оскомину здоровый образ жизни: рациональное питание, режим труда и отдыха. Казалось бы, это обычные вещи, но других рекомендаций практически и нет. Все-таки в какой-то мере этим удается отсрочить деменцию», – пояснил Юрий Конев.

К вышесказанному он добавил тренировку ментальных функций, а особое внимание уделил регулярным физическим нагрузкам. По его словам, недостаток активности, которым особенно страдают жители мегаполисов, — прямой путь к раннему развитию деменции. И даже, казалось бы, легкие тренировки могут повлиять благотворно.

«Выпил таблетку — и у тебя деменции нет. Но ничего такого пока не существует. Чтобы она как можно позже возникла, надо трудиться самому. А все средства профилактики очень просты», – резюмирует профессор.

Достаточное количество сна может быть одним из таких средств. Недавно ФАН писал о том, что послеобеденный сон положительно влияет на мозговую активность пожилых людей.