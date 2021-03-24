Мать найденной в Подмосковье девочки-маугли рассказала о пугающем поведении дочери

Талдом, 24 марта. Стали известны причины, по которым мама найденной девочки-маугли отдала ее малознакомому человеку. Как стало известно ФАН, родительница боялась за свою жизнь и благополучие старшей дочери.

По данному факту прокуратура Московской области проводит проверку.

Как ранее писал ФАН, в подмосковном Талдоме полицейские обнаружили шестилетнюю девочку, которая не умеет разговаривать, ходит на четвереньках и живет с кошками. Девочка была сильно истощена, на ней была рваная одежда. На вид ребенку было около 3-4 лет. Стражи порядка нашли мать ребенка и допросили женщину.

«У нее две дочери от разных мужчин. Один из них литовец, другой молдаванин, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — По словам родительницы, она продала одну из двух квартир в Москве и купила дом в Талдоме. Планировала там жить. Однако она стала замечать странное поведение ребенка, которого родила от мужа из Молдавии».

Девочка никак не могла научиться говорить. Она бросалась с кулаками на родительницу и пыталась ее покусать.

После этого мать девочки попросила своего знакомого пожить в купленном жилище и присмотреть за дочерью. Продукты женщина привозила один раз в две недели.

«В последнее время женщина стала замечать, что ее дочь сильно исхудала и живет вместе с кошками. Но мать, по ее словам, боялась, что ее положат в психушку вместе с младшим ребенком, и никому не говорила об условиях проживания дочери», — резюмировал источник.

Кстати, 11-летняя старшая сестра ребенка-маугли не считает себя девочкой. Она уверена, что является мальчиком.