Киев, 24 марта. Правительство Украины пошло по пути наименьшего сопротивления, и вместо построения экономики «разбазаривает» свою рабочую силу «по заграницам», уверен журналист Владимир Кацман.

С начала процесса евроинтеграции Украина столкнулось с проблемой массивной «утечки мозгов», в особенности — квалифицированных врачей, так необходимых любой стране во время борьбы с пандемией. В эфире украинского телеканала «Первый Независимый» журналист и политэксперт Владимир Кацман затронул этот вопрос. Кацман уверен, что украинские чиновники не хотят строить эффективную национальную экономику и избрали путь наименьшего сопротивление, превратив разбазаривание лучших кадров в главный источник дохода страны.

«За последние годы чем живет Украина? Какой доход получает Украина от чего бы то ни было. Первая строка этого дохода — это деньги остарбайтеров, которые выехали из страны. И ничего не производя, не открывая никаких мест, не создавая прибавочной стоимости, не экспортируя продукцию — украинские чиновники получают деньги от тех остарбайтеров, которых от выгнал из страны», — рассказал Кацман.

А страны ЕС, продолжает эксперт, видя, как хорошо работает за мизерную зарплату «наш Микола», предпочитают не выпускать деньги из страны и создают все условия для того, чтобы вчерашний остарбайтер окончательно осел в условной Чехии.

«Понимаете, нет у европейских государств в отношении нас (Украины. — Прим. ред.) какого-то патернализма. Они абсолютно четко отстаивают интересы своих избирателей и экономические интересы, и это абсолютно нормально! И зачем им обучать врача где-то там в Польше, тратить на него кучу бюджетных денег, когда есть готовый врач, который будет пахать на него за мизерную зарплату?», — возмущается журналист.

Эксперт вспомнил высказывание олигарха Игоря Коломойского после вступления Владимира Зеленского в полномочия президента Украины: каденция Зеленского будет успешной только в том случае, если к концу его правления на Украину приедет не меньше, чем из нее уехало. Похоже, этой тенденции не суждено сбыться, заключил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало историю простой жительницы Одессы, которая загнала в угол украинских телеведущих элементарным вопросом. Женщина попросила назвать хоть одну европейскую реформу, после которой простым украинцам стало лучше жить.