Диетолог назвал печенье худшим вариантом для перекуса

Москва, 24 марта. Печенье является худшим вариантом для перекуса, так как это легкоусвояемые углеводы. Об этом рассказала диетолог ЦКБ Управления делами президента РФ Егана Королева.

Однако кондитерское изделие может быть разным, например, галеты или диабетическое печенье имеют пониженный гликемический индекс. Плохим перекусом можно считать крекеры, курабье или юбилейное печенье, особенно для людей с метаболическими нарушениями. Диетическим не является овсяное печенье, вопреки распространенному мнению. В день допустимо съедать только одну штуку изделия.

«Но, как показывает практика, одной штучкой печенья во время перекуса не ограничиваются люди, поэтому я бы не советовала», — заявила эндокринолог в интервью изданию «Ридус».

Перекус можно сделать полезным, если включить в него овощную нарезку, ягоды или орехи. Например, грецкие или фундук. Главное, чтобы они не были жареными.

Ранее ФАН перечислил пять самых эффективных диет для похудения. Среди них оказались диета Аткинса, кето-диета, веганская диета, диета Орниша и средиземноморская с ограничением калорий.