Мать Казьминой ответила семье Аршавина после заявления о «выдуманных болезнях»

Санкт-Петербург, 24 марта. Наталия Сарычева, мать Алисы Казьминой, опровергла слова Татьяны Аршавиной о выдуманных болезнях дочери — бывшей супруги спортсмена.

Сарычеву возмутили слова бывшей родственницы, что Казьмина — девочка-фейк, а результатом некроза носа стала неудачная пластическая операция. Девушка в настоящее время действительно очень больна, хотя на днях и выписалась из больницы, где уже лечилась от нового коронавируса.

«Последнее заболевание у Алисы — коронка, она ее подцепила в реанимации в Елизаветинской, — рассказала ФАН Наталия Львовна. — Она не была дома с 17-го числа и в быту его подцепить никак не могла. Я же врач сама, я понимаю в сроках (Наталия Сарычева работала педиатром в детской поликлинике. — Прим. ФАН). Поэтому она, конечно, схватила его там. Но все бывает. COVID был достаточно тяжелый — с двухсторонней пневмонией. Она еще долечивается. Она еще антибиотики дома пьет».

Сарычева помогает дочери, так как у девушки пока нет сил заниматься с тремя маленькими детьми. По словам собеседницы ФАН, Казьмина очень слаба, но соскучилась по семье, поэтому просила ее выписать.

«Как заявляет Татьяна Ивановна Аршавина — Алиса придумывает себе заболевания… — возмущена Наталия Львовна. — Ну как можно придумать перитонит, сепсис, язву желудка перфоративную, абдоминальный сепсис, COVID? Лежать на ковидном отделении и придумать это? Она (Татьяна Аршавина. — Прим. ФАН) в свое оправдание дала интервью. До этого она не давала, а вчера была вынуждена дать. Она же глупости говорит. У Алисы заболевания — на лице. Человек не только изменился внешне — у нее больные глаза!»

Напомним, ранее Татьяна Аршавина через суд потребовала выселения из своей квартиры в Коломягах Казьминой и ее троих детей вместе с младшей Есенией, которая является дочерью Андрея Аршавина. Бывшая невестка подала документы на апелляцию. В это же время Аршавина выставила еще один иск в два миллиона рублей — о взыскании необоснованного обогащения.