Украинские политики не знают ни географию, ни историю, ни экономику, если предлагают не использовать слово «Донбасс». Об этом в интервью ФАН рассказал журналист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что украинцам следует отказаться от использования термина «Донбасс». По его словам, в украинских документах такое наименование региона отсутствует.

«Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей. Никакого Донбасса не существует. Это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», — заявил Данилов.

Глава СНБО заявил и о том, что такие высказывания, как «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени», активно «навязываются» Российской Федерацией. Данилов добавил, что в нормативно-правовых документах Украины слово «Донбасс» отсутствует.

Анатолий Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей ответил киевским властям на призыв отказаться от термина «Донбасс». По его словам, секретарю СНБО Украины необходимо заняться изучением географии.

«Документы пишут и переписывают люди. Секретарю СНБО необходимо разобраться в географии. Донецкий угольный бассейн, находящейся вокруг Дона и его притока Северский Донец, включает в себя три области — Донецкую, Луганскую и Ростовскую. Еще с имперских времен этот бассейн развивался как один из крупнейших промышленных центров России. Этот регион сегодня сохранился как единое целое, несмотря на все усилия профессиональных украинцев — тех, кто планирует извлечь выгоду от отделения Украины от остальной России. Соответственно, если секретарь СНБО предлагает не использовать термин «Донбасс», то это значит, что он не в ладах ни с географией, ни с историей, ни с экономикой. Поскольку именно экономика определила само появление этого географического термина», — сказал собеседник ФАН.

По словам собеседника ФАН, глава СНБО Данилов таким образом пытается добиться от украинцев забвения очередных фактов в своей истории. Из этого следует, считает Вассерман, что идея профессионального украинства является преступной.

«Я, конечно, не возражаю против того, что человек продемонстрировал свое невежество. Мне кажется, что из такой демонстрации должны следовать организационные выводы: либо он признает свой непрофессионализм и некомпетентность, что не позволяет ему занимать высокую государственную должность, либо стоит признать, что все украинское государство построено на лжи и предательстве. Что касается того, что Данилов пытается добиться от граждан Украины забвения очередных фактов из своих истории и экономики, то сама по себе идея профессионального украинства — преступна. Поскольку эти люди могут извлечь выгоду из отделения Украины от основной России только в следствии ущемления интересов большей части своих сограждан. Говоря в математических терминах: игра в независимость Украины — игра с отрицательной суммой», — резюмировал Анатолий Вассерман.

Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что после захвата Киев сделает с жителями Донбасса.