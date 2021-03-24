Стало известно состояние дагестанских спортсменов, попавших в массовое ДТП в Ингушетии

Махачкала, 24 марта. Состояние попавших в автокатастрофу в Ингушетии дагестанских паратхэквондистов улучшилось. Об этом ФАН рассказали тренеры сборной Дагестана по тхэквондо.

Спортсмены попали в дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе «Кавказ» на территории Ингушетии, когда направлялись в Нальчик для участия в чемпионате России по паратхэквондо. На дороге столкнулись семь автомобилей, в том числе самосвал. В результате пострадали десять человек, четверых из которых пришлось госпитализировать.

По данным Минспорта Дагестана, в ДТП пострадали четыре члена республиканской сборной по паратхэквондо: тренер Мохамад Сатиханов, а также спортсмены Абакар Гаджиев, Азнаур Аджиев и Салман Хасаев. Гаджиева и Аджиева после осмотра и оказания медицинской помощи в Ингушский республиканской клинической больнице отпустили домой, но Сатиханов и Хасанов были помещены в реанимационное отделение. Их состояние врачи оценивали как тяжелое.

Как рассказал ФАН главный тренер сборной Дагестана по тхэквондо Айдемир Шахбанов, в настоящее время состояние дагестанских спортсменов улучшилось. Одного из них прооперировали.

«Все хорошо, один находится на лечении с сотрясением мозга, другому сделали операцию на таз. Состояние нормальное», — сказал он.

Другой тренер республиканской сборной Азиз Магомедов уточнил ФАН, что Мохамад Сатиханов в автоаврии получил перелом таза в трех местах, также у него поврежден мочевой пузырь. Салман Хасаев получил повреждение головы.

«Он лежит с черепно-мозговой травмой, его состояние стабильное. Тренера прооперировали, у него был перелом таза в трех местах, поврежден мочевой пузырь. Ему сделали операцию, его состояние тоже стабильное. Думаю, что жизни ничего не угрожает», — сообщил Магомедов.

По данным ингушского МВД, на автодороге «Кавказ» столкнулись грузовой самосвал MAN, «ГАЗель», Mazda 6, Audi A6, «Лада Гранта», а также «ВАЗ-2112» и «ВАЗ-2114». В ведомстве установили, что причиной массового ДТП стал отказ тормозов у самосвала, который въехал в Mazda с последующим столкновением с другими автомобилями.

Помимо спортсменов из Дагестана в результате ДТП были госпитализированы две несовершеннолетних жительницы Ингушетии. Остальные участники автоаварии получили легкие повреждения, уточнили в МВД региона.

Ранее ФАН сообщал, что с начала года в Дагестане только по причине выезда на полосу встречного движения произошло почти 50 ДТП. В них пострадали около 100 человек, 24 погибли.