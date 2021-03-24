Мишустин прибыл в Афины с рабочим визитом

Афины, 24 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Грецию с рабочим визитом по случаю празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции.

Отмечается, что это первая поездка российского премьера в качестве главы Правительства РФ за пределы постсоветского пространства. Пресс-служба кабмина сообщала, что кроме участия в торжествах Мишустин также проведет переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сфере и других областях», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее первый заместитель главы МИД Греции заявил, что число разрешений на въезд в страну для россиян увеличится с 500 до четырех тысяч в неделю.