Российские ученые создали «искусственный нос собаки» для определения веществ в воздухе

Москва, 24 марта. Новую разработку представили российские исследователи. Электронному устройству дали название «искусственный нос собаки».

Специалисты из России презентовали биочип, который получил наименование по своему функционалу. Благодаря новому устройству, появилась возможность определять в воздухе вещества, которые находятся в слабой концентрации. Биочип улавливает даже незначительное количество частиц. Об этом рассказали РИА Новости исследователи, которые разработали «искусственный нос собаки».

Устройство создали специалисты Фонда перспективных исследований. Они также объяснили, что биочип можно применять для диагностики различных заболеваний у пациента. Для этого нужно поместить устройство в выдыхаемый человеком воздух. «Нос» способен уловить частицы таких болезней, как сахарный диабет и туберкулез. Кроме того, с помощью устройства удастся определить онкологические заболевания. Процесс диагностики занимает не более минуты.

До этого сообщалось, что врачи из Сочи провели клинические испытания улучшенной методики лечения неоперабельных опухолей мозга. Препарат для химиотерапии подавали напрямую в мозг.