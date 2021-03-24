Избирательная комиссия ЦАР назвала предварительного победителя на выборах в парламент

Банги, 24 марта. Национальная избирательная комиссия (ANE) Центральноафриканской Республики объявила предварительные результаты второго тура парламентских выборов.

Граждане страны отдали предпочтение партии президента Фостен-Арканжа Туадера «Движение объединенных сердец» (MCU). В Национальной Ассамблее она получила 25 мест. Представители «Движения за освобождение народа Центральной Африки» (MLPC) и партии «Kwa Na Kwa» (KNK) провели в парламент всего по семь депутатов.

Пресс-секретарь избирательной комиссии Теофиль Момокоама заявил, что проигравшие кандидаты могут оспорить итоги голосования через Конституционный суд, который должен вынести окончательное решение по выборам за 15 дней.

В законодательный орган ЦАР входят 140 парламентариев. Большая часть — самовыдвиженцы. Полномочия действующей Национальной Ассамблеи истекают 3 мая. Новые депутаты должны вступить в должности за день до этой даты.

Первый тур голосования проходил 27 декабря 2020 года вместе с избранием нового президента республики. Однако в некоторых регионах выборы сорвали боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Радикалы действовали в интересах бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе. Опальный политик пытался совершить государственный переворот, но правительственные силы отбросили бандитов и перешли в контрнаступление.