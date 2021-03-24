Матвиенко объяснила, почему до сих пор не сделала прививку от коронавируса

Москва, 24 марта. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объяснила, почему еще не прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Спикер Совфеда РФ рассказала, что сдала анализ крови на антитела к заболеванию. Результаты показали у нее высокий титр защитных частиц. В связи с этим проходить вакцинацию в настоящее время не рекомендуется.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин сделал первый укол двухфазной российской вакциной от коронавирусной инфекции 23 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом остается неизвестно, о каком препарате идет речь. Его название знают только глава государства и его врач.