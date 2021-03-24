Лев Лещенко указал на сходство Хабиба Нурмагомедова и Моргенштерна

Москва, 24 марта. Эстрадный исполнитель Лев Лещенко сравнил экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова со скандально известным рэпером Моргенштерном.

Боец ММА Александр Шлеменко ранее негативно высказался о Моргенштерне, заявив, что запретил бы концерты подобных исполнителей для правильного воспитания детей. Нурмагомедов полностью поддержал позицию Шлеменко.

Комментируя эту ситуацию, Лещенко отметил, что на самом деле у экс-чемпиона UFC есть нечто общее с Моргенштерном. Например, боец тоже совершал импульсивные поступки, которые претят певцу. По мнению Лещенко, заявления Нурмагомедова не звучат лицемерно, но появляются они от вседозволенности на волне популярности.

«Моргенштерна и Хабиба я могу поставить в один ряд в этом плане. Что Хабиб иногда выходит за рамки общепринятых норм, что Моргенштерн», — подчеркнул эстрадный исполнитель.

Лев Лещенко также рассказал, как бы отреагировал, если бы его внуки услышали Моргенштерна. Оказалось, что певец относится к этому абсолютно спокойно. В беседе с корреспондентом Sport24 артист подчеркнул, что в интернете можно послушать все, а воспитанием должна заниматься семья.

Осенью прошлого года Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры. Недавно российского бойца исключили из всех рейтингов UFC.