Правительство РФ примет участие в акции «Час Земли»

Москва, 24 марта. Архитектурно-художественная подсветка более двух тысяч объектов в столице РФ будет отключена в ходе акции «Час Земли», которая состоится 27 марта.

Об этом рассказал заместитель мэра столицы РФ Петр Бирюков. По его словам, 27 марта во всем мире пройдет эта масштабная экологическая акция. Он отметил, что главной целью мероприятия является привлечение внимания к сохранению природных ресурсов и разумному потреблению.

«Москва, как и в прошлые годы, присоединится к акции — на час будет выключена подсветка более двух тысяч зданий, сооружений и городских территорий», — подчеркнул Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что также не будет работать подсветка здания Совета Федерации, Госдумы РФ и правительства Москвы, а также многих других объектов.