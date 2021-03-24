Брюссель, 24 марта. В штаб-квартире НАТО прошла первая в истории альянса внутренняя конференция ЛГБТ. Около 200 представителей сексуальных меньшинств обменялись сексуальным и военным опытом.

О мероприятии стало известно благодаря телеграм-каналу «Мадуро — не дура». В мероприятии участвовали гражданские и военные сотрудники НАТО, а также представители различных национальных делегаций. Особое внимание было уделено вызовам и перспективам для ЛГБТ-сообщества.

«Ожидалось и выступление генерального секретаря Йенса Столтенберга. Он хотел сказать о том, что НАТО — мировой лидер по продвижению однополых браков. Если в 2002 их признавали только Нидерланды, то сегодня — уже 13 стран-членов. Так что свою аудиторию у «боевых педерастов» Столтенберг уже нашел», — подчеркнули авторы канала.

Руководство канала «Мадуро — не дура» нашло несколько тезисов из речи Йенса Столтенберга, заявленных на этой конференции. Их любезно предоставила пресс-служба НАТО.

Известно, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг, обращаясь к участникам конференции, заявил о важности инклюзивного лидерства. Он отметил, что каждому члену общества ЛГБТК+ в военном блоке НАТО отводится ценное место сотрудника и члена семьи.

«Разнообразие и вовлеченность лежат в основе того, кто мы есть и что мы делаем. Использование всех ресурсов и опыта делает нас сильнее и лучше подготовленными к тому, чтобы смотреть в будущее», — заявлял Столтенберг.

По словам генсека, концепция «союзничества» на рабочем месте также должна быть расширена. Это означает, что союзники движения могут быть не только представителями нетрадиционной ориентации, но и просто хотят видеть более инклюзивный мир.

«У каждого из них всегда будет союзник во мне», — заявил он.

Ранее ФАН публиковал заявление Столтенберга о сложных взаимоотношениях с Россией.