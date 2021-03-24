Строители зарезали и расчленили именинника в ЯНАО за просьбу сделать потише музыку

Салехард, 24 марта. Следователи направили в суд уголовное дело по факту убийства местного жителя. Как стало известно ФАН, мужчину зарезали и расчленили на следующий день после празднования дня рождения.

По данным правоохранительных органов, в городе Тарко-Сале в ночь на 28 августа 2020 года произошло убийство. Под подозрение попали трое вахтовиков из Свердловской области и Сургута.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 316 «Укрывательство преступлений», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Елена Демьянова.

Следователи выяснили, что трое мужчин приехали на заработки. Они должны были участвовать в строительных работах по благоустройству города. Для них работодатель снял квартиру, где вахтовики после работы могли себя привести в порядок и немного расслабиться.

В тот день трое мужчин выпивали и громко слушали музыку. Они не обращали внимания на соседей, которых такое поведение приезжих раздражало. В какой-то момент к ним зашел местный 45-летний житель и попросил сделать потише.

«Банальная просьба не понравилась одному из постояльцев, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он затащил мужчину и стал его избивать, пока тот не потерял сознание».

После этого обвиняемый приказал своим соседям затащить местного жителя в комнату. Приятели беспрекословно выполнили требование своего знакомого.

«После того как местного жителя переместили в жилище, обвиняемый схватил нож и стал кромсать тело потерпевшего. Когда мужчина испустил дух, его тело завернули в ковер и положили под кровать. После этого троица спокойно улеглась спать», — дополнил источник.

Утром приезжие начали думать, что им делать с трупом, но не находили ответа на свой вопрос. Лишь обвиняемый проявил смекалку и предложил расчленить тело убитого мужчины и спрятать останки.

«Труп перетащили в ванную комнату. Там обвиняемый тем же ножом, которым он убил свою жертву, отрезал сначала голову, потом руки, ноги и другие части тела. Потом куски человеческой плоти мужчины разложили по пакетам и спрятали в заброшенном здании, накрыв их стекловатой», — добавил источник.

Убитого мужчину на следующий день стали искать родственники. Они обратились в полицию с заявлением.

«Полицейские вычислили, что накануне убийства погибший с женой праздновал свой день рождения. Супруги отправили взрослого сына на Кавказ, а сами наслаждались уединением. На свою беду именинник пошел сделать замечание соседям за громкую музыку и погиб», —резюмировал источник.

После убийства двое мужчин сообщили своему начальнику о произошедшем и уехали домой на поезде. Подозреваемого задержали, он признался в содеянном.

Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.